MIlan, gol più veloce di sempre per Ibra in maglia rossonera

Zlatan Ibrahimovic, a segno contro la Roma dopo 1 minuto e 48 secondi, ha realizzato il suo gol più veloce con la maglia del Milan in Serie A.

Un record personale per Ibrahimovic che sale a 5 reti in tre partite disputate in campionato piazzandosi al primo posto nella classifica dei marcatori insieme a Belotti, Caputo e Lukaku. Un solo rigore battuto per Ibra in questa stagione.