Gli agenti di Bakayoko sono a Milano in queste ore: ecco la situazione e i dettagli sul futuro del francese

Gli agenti di Tiemoué Bakayoko sono a Milano in queste ore. Sono in corso delle valutazioni sul futuro del centrocampista francese che non scende in campo in una partita ufficiale con la maglia del Milan dal 17 gennaio.

Il giocatore è arrivato la scorsa estate in prestito biennale, ma visto il poco impiego potrebbe anticipare il suo ritorno al Chelsea al termine di questa stagione.