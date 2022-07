Milan, Giroud presenta il suo libro: «Gol nel derby, Ibra e Scudetto…». Le dichiarazioni dalla sede rossonera

Olivier Giroud ha presentato il suo nuovo libro: Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino, direttamente da Casa Milan. Le dichiarazioni dell’attaccante francese raccolte dal nostro inviato.

LIBRO – «Volevo scrivere questo libro. Lo scrittore di un libro su Deschamps mi ha contattato perché voleva scrivere un libro sulla mia vita; ho preso del tempo per riflettere. È un po’ strano perché sono ancora un giocatore, ma alla fine ho deciso di scriverlo; ringrazio lo scrittore: abbiamo fatto un grande lavoro insieme.»

FEDE – «Per me la fede è davanti. È importante ricordare i momenti difficili: so dove ho cominciato la mia carriera, so quanti sacrifici ho fatto per arrivare a questo livello e questa fede è stato il filo rosso della mia vita; sono nato in una famiglia cristiana e mia moglie mi ha sempre portato nella chiesa evangelica. Dio ha fatto tanto per noi, la mia fede mi ha portato qui anche perché è da lei che ho imparato i valori da trasmettere ai miei figli: rispetto, amore e umiltà. Per me è naturale parlare di fede del mondo del calcio. Sono una persona socievole e voglio essere un esempio per i miei fratelli in Dio e per quelli che si pongono delle domande in merito»

SCUDETTO – «Ho paragonato l’atmosfera di vincere lo Scudetto a quella del Mondiale. È normale. Non ho mai visto questo tipo di celebrazioni. La gente ha aspettato a lungo questo titolo; la gente piangeva per la strada e questo ti prende il cuore. Con la Francia andammo troppo velocemente, qui ci abbiamo messo 4 ore e mezza. I tifosi a Reggio Emilia sono tutti venuti sul campo: non me lo aspettavo, è stato pazzesco.»

DERBY – «Emozione pazzesca, con la Curva Sud davanti a me. Sono stati due gol pesanti. Se l’Inter avesse vinto il derby sarebbe stata quasi irraggiungibile… Credo che Dio mi ha detto di crederci fino alla fine per il primo gol e anche per il secondo… quello skill mi capita qualche volta. Ho spinto De Vrij prima di fare quella corsa, così che sul passaggio di Calabria si è trovato in ritardo e dopo… esplosione! Tutti i tifosi mi hanno parlato di questo gol per 4-5-6 mesi, anche oggi! Succede solo a chi ci crede. Sono molto orgoglioso e spero di vivere ancora questo tipo di emozioni.»