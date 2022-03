Milan, Giroud a caccia di record: vuole raggiungere Papin e Menez

Olivier Giroud si è dimostrato determinante per il Milan in questa stagione, e adesso vuole scrivere un pezzo di storia del club rossonero

Olivier Giroud si è dimostrato determinante per il Milan in questa stagione, e adesso vuole scrivere un pezzo di storia del club rossonero. Come riportano le statistiche della Lega Serie A:

«Olivier Giroud, che non è ancora riuscito ad andare a bersaglio con il Milan in due presenze di

campionato consecutive, potrebbe diventare solamente il terzo francese della storia del Milan in grado di raggiungere la doppia cifra di marcature (attualmente è a otto gol) in un singolo torneo di Serie A TIM, dopo Jean-Pierre Papin (13 reti nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2014/15)».