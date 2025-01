Condividi via email

Milan Girona, serve il colpo Champions: sarà riscatto o inferno! I rossoneri devono puntare ai primi otto posti in classifica

Milan Girona è una partita fondamentale per il morale e non solo. I rossoneri sono a meno un punto dall’ottava posizione occupata dal Lille a quota 13 punti. Entrate nella top eight di Champions significherebbe evitare i play-off e raggiungere direttamente gli ottavi di finale.

Conceicao domani sera dovrà fare a meno di Pulisic, ancora ai box e non recuperato, ma potrà contare su Alvaro Morata. Lo spagnolo ha svolto l’ultimo allenamento in gruppo.