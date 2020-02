Milan, Gianluigi Donnarumma: Il Real prepara l’assalto in estate

Si parla di un interesse del Real Madrid per Gianluigi Donnarumma, che in estate potrebbe lasciare il Milan. Contratto in stand-by

Gianluigi Donnarumma e un contratto in scadenza, esattamente nel 2021, che non è stato ancora rinnovato. Il suo procuratore è il temutissimo Mino Raiola, che già qualche anno fa aveva ottenuto dai rossoneri un rinnovo milionario per un diciottenne prodigio, si parla di 7 milioni annui.

Donnarumma in questi anni ha dimostrato di essere un gran portiere salvando più volte il Milan e attualmente occupa il secondo posto in classifica per clean sheet, dopo Samir Handanovic. Il Real Madrid è alla finestra, Courtois non convince e Areola nemmeno. A giugno possibile cessione.