Milan Genoa, Chukwueze delude: le pagelle non mentono, prestazione anonima

Milan Genoa, Samuel Chukwueze delude ancora ed è indicato come il peggiore in campo dalle pagelle dei giornali. Il giudizio

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa è Samuel Chukwueze. Il nigeriano non ha inciso a destra fornendo una prestazione impalpabile. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Villarreal:

PAROLE – «Di contro balzo spreca l’occasione dell’1-0. Prova a puntare l’uomo senza riuscire mai a saltarlo. Sostituzione inevitabile».