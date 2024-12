MN24 – Milan Genoa, Fonseca sorprende: provati in formazione Jimenez e Liberali. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani sera a San Siro, scenderà in campo per la giornata numero 16 del campionato di Serie A. Ad attendere i rossoneri ci sarà il Genoa: Paulo Fonseca, per questa sfida, è pronto a prendere scelte forti.

Come appreso dalla nostra redazione il tecnico portoghese ha provato in formazione i due giovanissimi Jimenez e Liberali. Prende sempre più quota, dunque, la panchina di Theo Hernandez.