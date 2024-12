Milan Genoa, Costacurta: «Questa squadra ha poco altruismo e passione». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

A Sky Calcio Club, Costacurta, ha lasciato importanti dichiarazioni sulla squadra rossonera al termine del match pareggiato dal Milan contro il Genoa.

COSTACURTA– «In realtà questa è una squadra che fa fatica a fare gruppo. Perché poi noi ci aggrappiamo alla tattica, alla tecnica, ma in realtà il calcio è quasi una filosofia, dove per convincere, per emozionare, servono dei valori. E secondo me questo non è un gruppo non ne ha tanti di quei valori, che sono la modestia, l’altruismo, la passione, l’aiuto reciproco».