Milan Genoa, Abraham insufficiente: non riesce mai a trovare il guizzo!

Milan Genoa, Tammy Abraham insufficiente: non riesce mai a trovare il guizzo! Nel secondo tempo entra Morata e lui esce per una contusione

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i peggiori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Tammy Abraham,. L’inglese non ha inciso e a fine primo tempo è stato sostituito per una botta. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Chelsea:

PAROLE – «Un diagonale a lato e poco altro in un primo tempo nel quale non riesce a trovare il guizzo. Resta negli spogliatoi a causa di una contusione».