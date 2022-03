Milan, Gabbia tra cessione e permanenza: gli aggiornamenti

Matteo Gabbia dovrà prendere una decisione a fine stagione: partenza in prestito per andare a giocare o permanenza a Milanello?

Matteo Gabbia continua a crescere a Milanello sotto gli occhi attenti di Pioli e Maldini. Il centrale italiano, che in stagione si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, ha rinnovato pochi mesi fa fino al 30 giugno del 2026 a fine stagione dovrà fare attente valutazioni sul futuro.

Restare a Milanello o partire in prestito per giocare con continuità? La decisione verrà presa in totale serenità con la società che crede tantissimo nel ragazzo. Novità sono dunque attese nei prossimi mesi.