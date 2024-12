Milan Futuro Virtus Entella LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per le 20^ giornata del campionato di Serie C

Il Milan Futuro di Daniele Bonera, dopo la sconfitta in Coppa Italia di Serie C contro il Caldiero Terme, si appresta ad affrontare la Virtus Entella nella 20^ giornata di Serie C. I rossoneri a caccia dei tre punti.

MILAN FUTURO-VIRTUS ENTELLA 1-2: SINTESI E CRONACA

Si parte!

1′ – Novità in casa Entella: nel riscaldamento Di Noia ha accusato un problema. Al suo posto giocherà Lipani

7′ – Partita fin qui equilibrata, portieri non ancora impegnati.

16′ – NAVA! Primo squillo della partita, bel tiro a giro di Casarotto deviato in corner dal portiere rossonero.

19′ – Primo ammonito della partita, è il ligure Manzi per gioco falloso su Bartesaghi.

26′ – Entella ancora una volta pericoloso con un tiro-cross che finisce a lato di poco.

32′ – C’è il primo ammonito del Milan Futuro: è Bartesaghi per gioco falloso.

37′ – Marconi ferma fallosamente Chaka Traoré lanciato in velocità. Giallo anche per il ligure.

42′ – Ammonito anche Minotti per gioco falloso: è il terzo rossonero a prendere il giallo.

45′ – Un minuto di recupero

46′ – Termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

52′ Gol dell’Entella: autogol sfortunato di Zukic

58′ Partita bloccata, rossoneri in difficoltà

62′ Doppio cambio. Dentro Alesi e Zeroli, fuori Hodzic e Sia

68′ Stalmach ammonito

70′ GOOOOOOOOLLLLLL! Bastano 8′ a Zeroli per pareggiare il match. Colpo di testa sull’angolo battuto da Traoré

75′ Gol dell’Entella. Corbani stacca da solo e batte l’incolpevole Nava

80′ Fuori Traoré e dentro Longo. Fuori Zukic e dentro D’Alessio

86′ Partita bloccata, grande confusione

90′ 4 minuti di recupero

MATCH TERMINATO

MILAN FUTURO-VIRTUS ENTRLLA: TABELLINO

RETI:

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic, Coubis, Minotti; Fall, Hodzic, Stalmach, Bartesaghi; Sia, Traoré; Camarda. A disp. Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D’Alessio, Zeroli, Omoregbe, Vos. All. Daniele Bonera.



VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Del Frate; Manzi, Marconi, Parodi; Bariti, Franzoni, Di Noia, Corbari, Di Mario; Casarotto, Guiu. A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Tomaselli, Siatounis, Lipani, Santini, Zappella, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Fabio Gallo.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano