Milan Futuro, sconfitta con la Ternana: Bonera spiega le sostituzioni

Milan Futuro, sconfitta pesante per 3-0 con la Ternana: Daniele Bonera spiega le sostituzioni di Jimenez e Bartesaghi

Il Milan Futuro torna a perdere con un risultato pesante contro la Ternana di Abate. Un netto 3-0 che ha lasciato poche possibilità ai giovani rossoneri. In conferenza post gara Daniele Bonera ha spiegato il motivo delle sostituzioni di Jimenez e Bartesaghin che hanno fatto discutere.

PAROLE – «Ho cambiato Jimenez e Bartesaghi perché questo è un progetto per la prima squadra. Alex doveva giocare 45 minuti e Bartesaghi 60, per farli trovare pronti per l’allenatore della prima squadra. Oggi si sono fatti sentire i 9 anni di media di differenza in campo, in questo campionato bisogna avere anche giocatori di esperienza che aiutino la squadra».