Milan Futuro, PROTESTA dei tifosi della Lucchese CONTRO le squadre B: ecco COSA è successo durante il match valido per il campionato di C

Il Milan Futuro ha ottenuto in rimonta un punto in casa della Lucchese. I ragazzi di Bonera hanno pareggiato allo scadere del primo tempo il vantaggio dei padroni di casa. Dopo la vittoria contro la Spal, arriva un altro risultato utile. La scena, però, è stata presa anche dai tifosi sugli spalti.

Il tifo di casa, infatti, ha protestato contro quelle che sono chiamate le ‘squadre B’ (Atalanta, Juventus e Milan Under 23). Lo stadio a inizio gara era quasi vuoto, se non per i gradoni occupati dai bambini delle scuole calcio. La curva ha deciso di entrare solo 20 minuti dopo l’avvio della partita, esponendo uno striscione con la scritto: “No alle squadre B“.