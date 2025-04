Milan Futuro, verso i playout contro la Spal: c’è solo Bartesaghi. Out Camarda e Jimenez, il motivo

Milan Futuro, nei playout contro la Spal questi sono i calciatori che mister Massimo Oddo potrà impiegare da regolamento

Milan Futuro dopo una regular season a dir poco pessima si giocherà il playout per la permanenza in Serie C contro la SPAL con il campo a sfavore. Una sfida che si preannuncia a dir poco complessa.

Massimo Oddo per il match potrà sfruttare Davide Bartesaghi che ha raggiunto le 25 presenze in stagione, mentre non saranno convocabili Francesco Camarda e Alex Jimenez che non hanno toccato la soglia necessaria prevista dal regolamento.