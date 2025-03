Condividi via email

Milan Futuro Perugia 0-0, i rossoneri mancano l’appuntamento con la vittoria: il resoconto. Le ultimissime notizie

Quest’oggi si è disputato il match di Serie C Milan Futuro–Perugia. La partita è terminata sul risultato di 0-0, epilogo che non permette ai rossoneri di uscire dalla lotta per la retrocessione.

Pesa come un macigno l’occasione mancata da Magrassi a quattro minuti dal novantesimo. Massimo Oddo e i suoi ragazzi, ora, dovranno continuare a lavorare per risistemare una stagione molto complicata.