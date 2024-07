Milan Futuro, buona la prima! VITTORIA per 2-1 contro il Caravaggio: ecco chi ha segnato, il tabellino del match

Buona la prima per Bonera e i suoi ragazzi del Milan Futuro che batte per 2-1 il Caravaggio nel primo test amichevole.

Tanti giocatori che saranno il prossimo anno nell’Under23 sono in tournée o impegnati a EuroU19 e quindi la formazione che ha giocato sarà sicuramente diversa da quella che vedremo in Serie C ma il risultato mostra il buon lavoro fatto finora. In gol Alesi mentre l’altra rete è arrivata da un autogol.