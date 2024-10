Milan Futuro, Bartesaghi suona la carica sui social: messaggio da leader del rossonero

Milan Futuro, le parole da leader postate sui social da Davide Bartesaghi. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan Futuro non riesce a ingranare. Attualmente – vista la sconfitta contro il Legnago – si trova all’ultimo posto in classifica di Serie C del girone B. Di seguito le parole di Bartesaghi sotto il suo ultimo post sui social.

LE PAROLE – «Contento per il mio primo gol tra i professionisti, meno per il risultato. Siamo una grande squadra, dobbiamo solo continuare a lavorare e imparare da questa categoria. Con fiducia e determinazione sono sicuro che i risultati arriveranno».