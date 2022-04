Milan Florenzi, riscatto deciso anche senza sconto: le ultime

Il Milan è soddisfatto del rendimento di Alessandro Florenzi e ha deciso per il riscatto dalla Roma anche senza sconti

Il Milan ha deciso di riscattare Alessandro Florenzi. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, i rossoneri hanno avuto un contatto con la Roma nei giorni scorsi, tramite l’agente dell’esterno, per cercare di abbassare la cifra del riscatto da 4.5 a 3 milioni.

La risposta dei giallorossi è stata negativa ma Maldini e Massara, soddisfatti del rendimento dell’esterno, sono pronti a chiudere comunque l’operazione alle cifre concordate in estate.