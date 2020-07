Milan: fissata la data del raduno della nuova stagione 2020/2021

Milan: la data fissata per il raduno in preparazione della nuova stagione 2020/2021 è il 20 agosto, i rossoneri…

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la data fissata per il raduno in preparazione della nuova stagione 2020/2021 è il 20 agosto.

I rossoneri, che termineranno quella attuale il 1 agosto, avrebbero non oltre tre settimane di tempo per recuperare le forze e tornare a lavorare sul campo. Dipenderà molto anche da questa sera: se la Roma non vincesse a Torino contro i granata, tutto sarebbe rimandato a sabato in occasione di Juventus-Roma. Il Milan spera ancora nella qualificazione ai gironi di Europa League.