Milan, Firenze sarà l’occasione anche per un giovanissimo: di necessità virtù in un momento così difficile ma stimolante per la primavera. Parliamo di Luca Stanga, già a segno durante un’amichevole estiva ed ora pronto ad accomodarsi sulla panchina del Franchi.

DICIANNOVENNE- Come riporta acmilan.com, Luca Stanga è bresciano ed è nato il 23 gennaio del 2002. Fa parte ovviamente della formazione Primavera e si accoda al lungo elenco di giocatori promossi in questi anni dal settore giovanile rossonero, come ad esempio Donnarumma, Calabria e Cutrone, solo per citarne alcuni.