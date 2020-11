Milan-Fiorentina, Pezzella e Milenkovic: da obiettivi sul mercato a rivali

Milan-Fiorentina e la sfida dei due difensori centrali, Pezzella e Milenkovic, a lungo cercati dalla squadra rossonera la scorsa estate

Pezzella e Milenkovic, a lungo cercati dal Milan, oggi lo sfidano in un match che vale tanto per entrambe le squadre. I due tenteranno di fermare l’attacco rossonero, privo di Ibrahimovic ma con un Rebic che scalpita e desidera fare bene contro la sua ex squadra.

I difensori viola sono stati sulla lista di Maldini per tutto il calciomercato estivo come profili per rinforzare la difesa. Alla fine, soprattutto per le richieste del club toscano, la trattativa non è mai decollata.