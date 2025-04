Milan Fiorentina, i numeri non mentono: problema serio da risolvere!

Condividi via email

Milan Fiorentina, dato negativo preoccupante! I rossoneri hanno un serio problema d’approccio

E’ dal 1955 che il Milan non subiva tanti gol nei primi dieci minuti di gioco in Serie A, in questa stagione sono già 8 le reti subite nella fase iniziale del match. Un dato che evidenzia un serio problema nell’approccio alle partite.

Un elemento a dir poco imperdonabile per una squadra che ambisce a traguardi importanti come la qualificazione in Champions League o addirittura allo Scudetto pensando ad inizio stagione.