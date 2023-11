Milan Fiorentina: NOVITA’ in attacco! Pioli cambia tutto, chi giocherà a San Siro nel match della 13esima giornata di Serie A

Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli in attacco in Milan Fiorentina, con il tecnico rossonero che dovrà rinunciare a Giroud per squalifica e a Leao per infortunio.

Ed ecco che, accanto al recuperato Pulisic, giocheranno Chukwueze e Jovic nel ruolo di prima punta.