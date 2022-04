Milan Fiorentina, la viola se la gioca con gli ex: Piatek, Bonaventura e Saponara tornano a San Siro da avversari

Il Milan dovrà superare il primo ostacolo verso lo Scudetto. La Fiorentina è la prima delle quattro avversarie che si frappongono tra i rossoneri ed il tricolore. Una sfida piena di insidie.

La squadra di Italiano è ferita dal KO con l’Udinese e si presenta a San Siro con degli ex dal dente avvelenato. Jack Bonaventura è rimasto molto stimato dal tifo rossonero, mentre Saponara e Piatek hanno voglia di vendetta dopo aver lasciato non ottimi ricordi in rossonero.