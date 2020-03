Milan femminile, Valentina Giacinti ai tempi del Coronavirus

L’attaccante del Milan femminile, Valentina Giacinti, racconta come sta affrontando l’emergenza Coronavirus tra allenamenti fisici e mentali

Ecco le parole di Valentina Giacinti alle telecamere di DAZN in merito a come stia vivendo questo momento di emergenza dettato dalla diffusione del Coronavirus.

Allenamento a casa – «Cercheremo in tutti i modo di seguire le regole per uscire da questa situazione difficile. Mi tengo allenata anche a casa, facendo esercizi a corpo libero e seguendo dei videogiochi tramite la tv dove posso allenarmi e fare diverse sfide. Mi piace pensare anche ad esercizi alternativi, tanti oggetti in casa possono rivelarsi utili per allenarsi. Abbiamo una chat dove ogni giorno il nostro preparatore atletico ci manda esercizi anche divertenti da poter fare a casa.»

Ganz: «Abbiamo un bel rapporto, ci scrive ogni giorno per sapere come stiamo e se ci stiamo allenando.»

Alimentazione – «Mi sto alimentando seguendo i consigli della nostra nutrizionista, mantenendo una forma fisica per tornare presto in campo.»

Gestione mentale – «L’allenamento mentale invece è molto più difficile, non è facile tenerla allenata, ma cerco in tutti i modi di pensare al prossimo obiettivo e alla prossima partita, cercando di analizzare i miei errori per migliorare”.»

Messaggio a tutti gli italiani – «E’ un momento difficile e complicato per tutti, restiamo a casa, facendolo possiamo aiutare a combattere il Coronavirus»