Il Milan femminile U17 si è laureato campione d’Italia. Battuta la Juventus di pari categoria in una finale senza storia: 3-0

🏆🇮🇹 CAMPIONESSE D'ITALIA U-17! 🏆🇮🇹

The young Rossonere beat Juve in the Scudetto Final to be crowned Champions of Italy! ❤️🖤#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/WIhtOpdl2j

— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) June 30, 2022