Milan Femminile, Spina: «La preparazione sta andando molto bene». Le parole del tecnico in conferenza stampa

Fino al 29 Luglio, Livigno ospita la Prima Squadra femminile dell’AC Milan, che trascorrerà il ritiro estivo nella località valtellinese. Tra le nuove ragazze manca solo la svedese Kosovare Asllani, mentre hanno iniziato la preparazione Kamila e Michaela Dubcová, Angelica Soffia, Silvia Rubio Avila, Gosia Mesjasz, Valery Vigilucci, Noémie Carage e Marta Mascarello. Un mercato che ha voluto rinforzare da una parte la squadra e dall’altra dare continuità a un gruppo già solido con i rinnovi di Laura Fusetti, Linda Tucceri Cimini, Christy Grimshaw e soprattutto del capitano Valentina Bergamaschi, oltre ai prolungamenti di Selena Babb, Gudny Árnadóttir e Noemi Fedele fino al 2024.

“Siamo molto contenti di aver scelto Livigno come sede del ritiro estivo per la nostra Prima Squadra femminile. La preparazione sta andando molto bene grazie anche alle strutture che ci sono state messe a disposizione e che ci permettono di allenarci in una cornice davvero splendida. Le ragazze hanno la possibilità di lavorare immerse nella natura, in una perla della nostra regione. Cultura locale, natura, sport, enogastronomia… Abbiamo unito diversi aspetti per un’esperienza straordinaria e sicuramente funzionale per le nostre esigenze”, ha dichiarato Elisabet Spina, Head of Women Football AC Milan.