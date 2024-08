Milan Femminile, Soffia sulla policy tutela gravidanze: «Ci sentiamo protette, il club ci ha ascoltato»

Angelica Soffia, intervenuta a Sky Sport, ha parlato della policy lanciata dal Milan Femminile sulla tutela gravidanze

LE PAROLE – «Siamo state coinvolte dalla società, ci siamo confrontate per capire come affrontare una situazione del genere. Ne abbiamo parlato anche in Nazionale, ci dà molta più sicurezza nell’affrontare la quotidianità. Tante non vorrebbero essere limitate nel fare quello che le piace come giocare a calcio, questo progetto mi fa stare più tranquilla per il futuro. Il Milan ha ascoltato e messo in pratica quello che abbiamo detto, ci dà sicurezza nell’affrontare gli allenamenti e nella vita di tutti i giorni»