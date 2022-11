Milan Femminile, la decisione del Giudice Sportivo su Ganz

Nel finale del match del Milan Femminile contro il Como Ganz è stato espulso. Ecco la decisione del Giudice Sportivo

Nel finale del match del Milan Femminile contro il Como Ganz è stato espulso. Ecco la decisione del Giudice Sportivo:

l’allenatore rossonero è stato squalificato per 1 giornata: per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa, con tono minaccioso, nei confronti dell’arbitro, in quanto rientrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura

della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta