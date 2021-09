Milan femminile: sabato sfida alla Sampdoria, le ultime dal Vismara

Sabato il Milan femminile sarà ospite a Bogliasco della Sampdoria di Antonio Cincotta. Le rossonere vogliono proseguire…

Il Milan femminile dopo aver battuto l’Hellas Verona grazie ad una prova convincente, è pronto ad affrontare la Sampdoria delle ex Spinelli e Babb, vittoriosa a Roma contro la Lazio (1-2) dell’ex rossonera Carolina Morace.

A Bogliasco dovrebbe tornare tra le convocate Nina Stapelfeldt, out per scelta tecnica contro le venete. Ganz non dovrebbe cambiare l’undici titolare con Codina in vantaggio su Arnadottir nel trio con Agard e Fusetti. A centrocampo confermatissimo il duo Jane-Adami. Sulle corsie Bergamaschi e Andersen (Tucceri scalpita). In avanti nessun dubbio Boquete-Thomas dietro a Giacinti.

Probabile Milan femminile (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Jane, Adami, Andersen; Boquete, Thomas; Giacinti.