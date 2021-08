Milan femminile: questa sera lo Zurigo e Gazidis incoraggia le rossonere

Questa sera il Milan femminile se la vedrà con lo Zurigo nel match valido per la fase preliminare di Uefa Women Champions League

L’avventura europea del Milan femminile di Maurizio Ganz comincia questa sera a Zurigo. La squadra, arrivata ieri in Svizzera, se la vedrà alle 20 con le padrone di casa.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ivan Gazidis è stato protagonista di una videochiamata speciale di incoraggiamento, in cui Massara ha portato anche i saluti di Paolo Maldini.