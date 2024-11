Milan Femminile, corsa verso il quarto posto: la sfida con il Como è decisiva, si apre il girone di ritorno questo fine settimana

Pronto a scendere in campo il Milan Femminile questo weekend nella partita contro il Como. Si apre il girone di ritorno della Serie A Femminile: si decidono le ultime posizioni chi andrà ai play-off e chi ai play-out.

Contro il Como le rossonere si giocheranno il quarto posto in classifica. Ad aprire la giornata sarà però la Fiorentina seconda in classifica che proverà a tenere a distanza Roma e Inter andando a sfidare un Napoli Femminile bisognoso di punti per allontanare l’ultimo posto in classifica