Milan femminile, partitella in famiglia per le rossonere: risultato e marcatori

Nella giornata di oggi, al centro sportivo Vismara, si è disputata una partitella in famiglia tra il Milan femminile e le più giovani U17

Domenica mattina in campo per le rossonere di Maurizio Ganz. La Prima squadra femminile, al Vismara, ha sostenuto una seduta di allenamento caratterizzata da una prima fase di riscaldamento e poi da una partitella in famiglia con le colleghe più giovani dell’U17. Iniziata alle 11.00, con due tempi da 35 minuti ciascuno, la partitella è servita per mettere ritmo nelle gambe dopo la sosta e soprattutto in vista della ripresa della Serie A in programma domenica 12 gennaio alle 14.30 al Brianteo di Monza contro l’Empoli.

Durante i 70 minuti, Mister Ganz ha fatto giocare tutte le ragazze a disposizione. In porta, i due allenatori hanno deciso di invertire le giocatrici: con la Prima squadra hanno giocato, un tempo a testa, Beka e Cazzioli; con l’U17, invece, Piazza e Korenciova.

La partitella in famiglia è terminata 2-1 grazie ai gol di Giacinti e Žigić per la Prima Squadra e di Sperduto per l’U17.

Fonte: acmilan.com