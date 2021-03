Milan femminile: oggi Maria Korenciova raggiunge un grande traguardo

Milan femminile: oggi Maria Korenciova raggiunge la 50esima presenza in Serie A con la maglia rossonera, le statistiche

Oggi il Milan femminile affronta l’Empoli nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le rossonere devono vincere per consolidare il secondo posto, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Oggi, intanto, Maria Korenciova, estremo difensore del Diavolo, raggiunge le 50 presenze ufficiali con la maglia rossonera nel massimo campionato italiano. Un grande traguardo. La slovacca ha subito 36 reti e disputato 4442 minuti dal 2018 ad oggi.