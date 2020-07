Milan femminile: l’ex rossonera Pamela Begic riparte dalla Spagna

Milan femminile: Pamela Begic, ex attaccante rossonera, riparte dalla Spagna, in modo particolare dallo Sporting Huelva

Pamela Begic esattamente un mese fa ha lasciato il Milan femminile. Ora, l’attaccante slovena ha firmato per lo Sporting Huelva, club spagnolo.

«Il mio sogno era sempre di giocare in Spagna e in questa stagione posso finalmente farlo. Negli Stati Uniti sono cresciuta come persona ma l’Italia mi ha dato la mia prima esperienza con un calcio di alto livello e Cipro mi ha insegnato che il tempo è un’illusione, ma come giocatrice penso che tutte queste esperienze mi abbiano dato una forte mentalità».