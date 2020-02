Milan femminile, Heroum: «Mi sento centrocampista, un onore giocare qui»

Milan femminile, Nora Heroum, centrocampista rossonera, si racconta ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole

Sull’amore per il calcio: «Sin da quando avevo pochissimi anni, giocavo con mio fratello, andavo sempre ai suoi allenamenti. Quando uscivo, volevo sempre tenermi il pallone con me. Ho iniziato a giocare prima con i ragazzi, poi con le ragazze in Finlandia. Quando sono arrivata in Italia, mi sono trasferita al Brescia. Sono cresciuta molto e più tardi al Milan. È un sogno giocare e vincere per questa squadra».

Sull’allenamento: «Finito l’allenamento oggi abbiamo preparato la fase tattica, lavorando molto sua fase offensiva. Domani toccherà quella difensiva. Quando finiamo l’allenamento, di solito andiamo in un ristorante vicino al Vismara, se no torno a casa e mi cucino i tipici piatti finlandesi».

Sul ruolo: «Lo scorso anno Carolina Morace mi faceva giocare terzino destro. In Nazionale era la stessa cosa e devo dire che mi divertivo, all’inizio non è stato facile perché non è il mio vero ruolo. Quest’anno Ganz mi ha avanzata e sto bene, mi sento centrocampista».