Milan Femminile, Grimshaw: «Io sto meglio ma siamo deluse dalla stagione»

Christy Grimshaw, calciatrice del Milan Femminile di Maurizio Ganz, ha tracciato un bilancio dell’annata rossonera

Intervistata dai canali ufficiali del club rossonero, Christy Grimshaw ha tracciato un bilancio della sua stagione e di quella delle rossonere di Ganz:

«Io sto molto meglio, sto lavorando in palestra soprattutto per quanto riguarda la parte alta e sono vicina alla miglior forma. Certamente non possiamo essere soddisfatte della mancata qualificazione in Champions, noi siamo il Milan e dobbiamo sempre partire per vincere tutto. Mi ha fatto comunque piacere che le mie compagne siano riuscite e vincere il Derby, dobbiamo cercare sempre di battere loro e la Juventus. Non sono mai soddisfatta, la stagione è stata strana. Il miglior ricordo è il gol contro la Juve in Supercoppa, il più brutto l’aver perso quella partita e l’infortunio che ho subito recentemente. Vincere l’ultima partita è il modo migliore per salutare i nostri tifosi e prepararci al meglio per la prossima stagione».