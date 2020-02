Milan femminile, Giacinti: «Pesa non giocare l’Algarve Cup…»

Milan femminile, Valentina Giacinti mostra tutto il suo dispiacere sulla mancata partecipazione all’Algarve Cup

Valentina Giacinti non potrà partecipare all’Algarve Cup, causa coronavirus, che non ha dato modo al Milan femminile di affrontare la Fiorentina sia in campionato sia in Coppa Italia. insieme a lei anche altre tre giocatrici rossonere, ovvero Bergamaschi, Fusetti e Tucceri.

Direttamente sul proprio profilo Instagram, la bomber ex Brescia racconta il proprio rammarico per tale decisione: «C’è tanto dispiacere non poter partecipare ad un prestigioso torneo come l’Algarve. Inizia a pesare la mancanza di emozioni, che questa maglia regala. In bocca al lupo a tutte, forza azzurre 💙🇮🇹».