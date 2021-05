Milan femminile, Giacinti: «Per la maglia, per i tifosi. Godiamoci questa finale»

L’attaccante e capitano del Milan femminile Valentina Giacinti è intervenuta su Instagram a poche ore dalla finale di Coppa Italia

L’attaccante e capitano del Milan femminile Valentina Giacinti è intervenuta su Instagram a poche ore dalla finale di Coppa Italia, in programma questa sera contro la Roma. Questo il suo messaggio:

«È difficile spiegare quello che abbiamo dentro… Noi sappiamo quanto abbiamo lavorato per essere qui oggi. Per la maglia, per i nostri tifosi e per noi. Su tutti i palloni. Godiamoci questa finale».