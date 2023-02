Milan Femminile, Ganz: «Siamo a 6 punti dalla Juve, vogliamo continuare a sognare»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato dopo il successo delle sue ragazze sulla Juventus Women: le sue dichiarazioni

Intervistato da La7, Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato dopo il pesante successo sulla Juventus Women:

«Le prime cinque della classifica sono tutte lì. Non vogliamo mollare, partita dopo partita dobbiamo guardare a noi stessi. Le otto gare dei playoff saranno un punto interrogativo. Oggi era importante far vedere che noi ci siamo e vogliamo sognare. Non ci costa niente: ora siamo a 6 punti dalla Juve seconda. Il primo posto è lontano, vogliamo continuare a combattere».