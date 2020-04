Milan femminile, Ganz: «Le ragazze vorrebbero tornare ad allenarsi ora»

Milan femminile: Maurizio Ganz spiega il momento che stanno attraversando le sue giocatrici, evidenziando i punti fondamentali da seguire

Maurizio Ganz è intervenuto in diretta a Sportland, insieme a Fabio Galante e Roberto Colacone, rilasciando un breve pensiero sulla situazione creatasi causa coronavirus e qualche battuta sul Milan femminile.

Sul momento attuale: «Non è dura restare a casa. Penso sia un obbligo, un’esigenza e un dovere. Per me è bello perché posso restare più vicino alla mia famiglia. Non sono un tipo molto casalingo, ma cerco di aiutare il più possibile, come preparare la tavola e cucinare. Spero finisca al più presto questa situazione infernale, poi il calcio avremo tempo di riabbracciarlo, di gioire, ma per il momento bisogna sconfiggere questa pandemia e riscoprire il vero senso della famiglia, che se perso si può ritrovare. La salute ora è più importante dello sport».

Sul Milan femminile: «Sento le ragazze quotidianamente. Le stiamo monitorando, ovvio non possono correre o calciare il pallone, ma stiamo cercando di tenerle in forma e loro stanno impazzendo e vorrebbero entrare anche domani ad allenarsi. Il calcio è la loro vita, come lo è per me».