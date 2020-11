Milan Femminile, Fusetti: «Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto»

Attraverso i canali ufficiali del Milan, Fusetti ha parlato della vittoria di oggi contro il Cesena in Coppa Italia

Dopo la vittoria di oggi contro il Cesena, la giocatrice del Milan Femminile Laura Fusetti ha parlato attraverso i canali ufficiali della partita: «Oggi c’è stato modo di provare le giocatrici nuove, anche altre compagne che non sono riuscite a fare tanti minuti. Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, dobbiamo migliorare tanto soprattutto contro squadre che si chiudono in difesa. Dobbiamo imparare ad imporre il nostro gioco e dare il ritmo anche quando l’intensità è un po’ più bassa, però il risultato alla fine l’abbiamo portato a casa.»

«Ci godiamo la vittoria – continua Fusetti – già con la testa alla prossima partita di Coppa Italia. Sicuramente non aver preso gol anche oggi è stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare, perchè abbiamo sicurezza dietro, più riusciamo a trovare le nostre giocate e i nostri spazi per segnare. Domenica c’è l’Orobica, non dobbiamo assolutamente sottovalutare l’avversario, anzi. Questa partita ci deve servire per capire che non dobbiamo rimanere così a lungo sull’1-0, ma cercare di concretizzare prima. Rincontreremo Sandra Zigic, sarà bello vederla e salutarla».