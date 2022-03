È in corso Milan femminile Fiorentina, con le rossonere in vantaggio grazie alla rete di Bergamaschi. Torna in campo Piemonte

Al 53′ torna in campo Piemonte, per la prima volta dopo la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Torna contro la sua ex squadra prendendo il posto di un’ altra ex viola: Guagni