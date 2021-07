Milan Femminile, estate con molte cessioni e molti acquisti

Grandi cambiamenti per il Milan Femminile in questa calda estate di mercato. La rosa è stata sfoltita, perdendo anche elementi fondamentali

Nel contempo sono arrivate anche altre giocatrici interessanti, chiamate a non far rimpiangere le partenti. In uscita ci sono state Tamborini, Rizzi, Simic, Dowie e Rinaldi che tolgono molto al peso della squadra, mentre gli ultimi arrivi sono Nina Stapelfeldt e Giorgia Miotto.