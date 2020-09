Milan femminile e Pink Bari arrivate al Vismara – VIDEO

Arrivo in Pullman al Vismara per Milan e Pink Bari, le immagini a pochi minuti dal fischio d’inizio del match

Milan femminile e Pink Bari sono arrivati pochi minuti fa al centro sportivo Vismara dove tra pochi minuti prenderà vita la terza giornata di campionato tra le due squadre. Arrivo in pullman, nel rispetto del distanziamento, per le giocatrici con controllo della temperatura prima di accedere al campo di gioco.

La gara in programma questo pomeriggio alle 17:45 sarà trasmessa in diretta su Milan TV (visibile per tutti gli abbonati anche in streaming su Sky GO), oltre che su DAZN e TIM vision attraverso le rispettive app visibili sia su Smart Tv che da sistemi mobile.