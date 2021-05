Milan femminile: domenica sfida all’Hellas Verona, le ultime dal Vismara

Milan femminile: domenica il team di Maurizio Ganz sfiderà l’Hellas Verona nell’ultimo match di campionato, le ultime

Domenica il Milan femminile ospiterà l’Hellas Verona nel match valido per l’ultima giornata di Serie A. Le rossonere si sono qualificate con un turno di anticipo alla prossima Uefa Women Champions League.

Ganz dovrebbe adottare un po’ di turnover per preparare al meglio il match di Coppa Italia contro la Roma. Dal primo minuto potrebbero rivedersi Spinelli e Mauri, con Boquete e una tra Agard o Vitale in panchina. In attacco possibile tandem Dowie-Salvatori Rinaldi, ma non è da escludere una staffetta con Giacinti.

Milan femminile (3-5-2): Babb; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Grimshaw, Jane, Mauri, Tucceri; Dowie, Salvatori Rinaldi.