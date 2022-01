Milan femminile: domenica la Samp in Coppa, le ultime dal Vismara

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domenica il Milan femminile sfida la Sampdoria nel match valido per i quarti di Coppa Italia (match di andata), le ultime dal Vismara

Stando a quanto riporta il giornalista Luca Maninetti, Arnadottir (assente contro le blucerchiate in campionato) sta meglio e dovrebbe tornare a disposizione del tecnico rossonero. Jane è tornata in Italia e dovrebbe recuperare in vista del match casalingo in Serie A contro la Lazio. Jonusaite è stata operata ieri (operazione riuscita correttamente), inizierà la fase riabilitativa nei prossimi giorni (tempi di recupero al momento ignoti).