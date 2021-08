Milan Femminile, contro lo Zurigo la prima ufficiale di Thomas

Lindsey Thomas è la novità in attacco per Ganz. Nell’undici rossonero prende il posto di Natasha Dowie, passata al Reading

Nella stagione 2020/21 cambia il partner in attacco di Valentina Giacinti. Mancano poche ore alla sfida con lo Zurigo, che vale l’esordio assoluto in Champions League della storia del Milan Femminile.

Al fianco del capitano non ci sarà più Natasha Dowie, passata in estate al Reading, ma il nuovo acquisto Lindsey Thomas, la scorsa stagione alla Roma. L’attaccante francese, 14 gol in 49 partite in due stagioni in giallorosso, avrà il compito di raccogliere l’eredità dell’inglese, che in rossonero ha segnato lo stesso numero di reti ma in una sola stagione (29 apparizioni).