Milan Femminile Como 0-1: seconda sconfitta consecutiva per le rossonere di Bakker

Milan Femminile Como 0-1: arriva la seconda sconfitta consecutiva per le rossonere di Bakker: decide una rete di Kerr

Mastica amaro il Milan Femminile che perde la seconda partita consecutiva in campionato e torna in zona Poule Salvezza con il sesto posto (13 punti). Il Como supera i rossoneri per 0-1 al PUMA House of Football, lo stesso risultato del match d’andata.

La sfida è stata decisa da un gol di Kerr arrivato al 39′ del primo tempo. Rossonere poco pericolose nell’arco di tutta la partita.